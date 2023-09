POL-LER: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Leer/Emden vom 01.09.2023

Polizeiinspektion Leer/Emden

Emden - Bankkarte an Betrüger übergeben

In der Zeit vom 23.08.23 bis 30.08.23 ist es zu insgesamt vier gleichartigen Betrugsdelikten bezüglich der Aushändigung von EC-Karten und Pin gekommen. Zunächst meldeten sich die Täter per Telefon und gaben sich als Filialleiter einer Bank aus. Sie teilten den Betroffenen mit, dass es bei ihrem Konto einen Angriff gegeben hätte. Hier habe eine Person bereits Geld vom Konto abgehoben. Die Betroffenen wurden gefragt, ob sie ihre Bankkarte entweder zur Bank bringen können oder jemand vorbeikommen soll. Daraufhin erschien eine männliche Person. Die Täter versuchten den telefonischen Kontakt zu halten und nach diversen persönlichen Informationen zu fragen. Ebenfalls auch nach der Pin-Nummer der Karte. Durch diese Betrugsart entstanden bei den Betroffenen, Schäden im vierstelligen Wertbetrag. Es wurden Strafverfahren eingeleitet. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden. Die Polizei bittet darum, in einem solchen Fall, keine persönlichen Daten mitzuteilen. Seien Sie immer achtsam und sensibilisieren sie ältere Personen.

Emden - Personengruppe gesucht

Am 19.08.23 gegen 02:00 Uhr haben unbekannte Personen in Conrebbersweg im Bereich des hiesigen Spielplatzes am "Stavorenweg" zunächst lautstark Musik gehört. Auf Ansprache einer Anwohnerin sei zunächst Ruhe eingekehrt. Im späteren Verlauf wurde aus Richtung der Örtlichkeit ein rohes Ei auf die Terrassenüberdachung geworfen. Ein weiterer Anwohner meldete, dass in der Straße "Hoher Weg" mehrfach und lautstark verfassungswidrige Worte gerufen wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen seien es mehrere Jugendliche/junge Erwachsenen gewesen, die aber vor Ort nicht mehr angetroffen werden konnten. Wir bitten daher Zeugen und Hinweisgeber, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Emden - Unbekannte Täter entwendet Katalysator

In der Zeit von Dienstag 17:00 Uhr bis Mittwoch gegen 16:00 Uhr haben unbekannte Täter auf dem öffentlichen Parkplatz an der Eduard-Mörike-Straße auf unbekannte Art und Weise den dort verbauten Katalysator eines abgestellten grauen Opel Astra entwendet. Die 29-jährige Halterin des Fahrzeuges hatte am Mittwochmorgen merkwürdige Geräusche gehört, als sie den Motor startete. Sie meldete den Diebstahl der Polizei. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden.

Emden - Gefährdung des Straßenverkehrs mit Einfluss von Alkohol

In der Emder Innenstadt hat am Freitag in der Zeit von 0:00 Uhr bis 0:30 Uhr ein 21-jähriger Autofahrer seinen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum geführt, obwohl er unter dem Einfluss von alkoholischen Mitteln stand. Die Polizeibeamten waren in der Neutorstraße in Fahrrichtung Faldernstraße unterwegs und blieben auf Höhe der kreuzenden Rathausstraße stehen. Hier bemerkten sie ein lautes Reifenquietschen aus Richtung der Straße "Am Delft". Ein Pkw bremste in der Einmündung von der Straße "Am Delft" zur Rathausstraße und kam dabei kurz ins Schleudern. Beinahe kollidierte der Pkw mit einem Hochbeet. Die Polizeibeamten waren gerade dabei in den Einsatzwagen zu steigen, als der Fahrer mit überhöhter Geschwindigkeit von der Rathausstraße auf die Neutorstraße fuhr. Knapp hinter der Einmündung zur Neutorstraße kollidiert der Pkw beinah mit einem die Straße überquerenden Passanten. Nur durch schnelles Ausweichen durch einen Sprung des Passanten konnte eine Kollision verhindert werden. Der Pkw fuhr währenddessen ohne vorheriges Abbremsen mit überhöhter Geschwindigkeit davon. Die Beamten nahmen die Verfolgung auf und konnten den 21-jährigen Fahrer einige Zeit später in der Ringstraße in Fahrtrichtung Große Straße anhalten. Nach unkooperativen Verhalten des Fahrzeugführers nahmen die Beamten den 21-jährigen Emder mit auf die Dienststelle. Hier konnte bei einem freiwilligen Atemalkoholtest ein Wert von 2,0 Promille festgestellt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet und der Führerschein, sowie der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Emden zu melden. Explizit suchen wir nach dem Passanten, der eine Kollision mit dem PKW verhindern konnte.

Moormerland - Verkehrsunfallflucht

Am Freitag in der Zeit von 05:45 Uhr bis 07:15 Uhr hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die Tergaster Straße in Richtung Emder Straße befahren und ist in Höhe der Schubertstraße mit dem PKW aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen. Hierbei stieß das Fahrzeug gegen eine Bügelsperre und riss diese aus dem Boden. Die Bügelsperre verhakte sich am Fahrzeug des Unbekannten und wurde über die Petkumer Straße in Richtung Emden und dann über die Autobahn 31 in Richtung Leer bis zur Ausfahrt Riepe mitgeschliffen. Insgesamt betrug die Strecke ca. 20 Kilometer. An der Ausfahrt Riepe konnte die Bügelsperre am Fahrbahnrand aufgefunden werden. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer konnte nicht festgestellt werden. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten sich bei der Polizei in Moormerland zu melden.

