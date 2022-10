POL-PDKO: Schwerer Verkehrsunfall auf L214 - zw. Fleckertshöhe und Buchholz

Polizeiinspektion Simmern (ots) - Am Montagmorgen, 07:15 Uhr, kam es in der Hauptstraße in Gödenroth, Höhe Einmündung An der Trift, zu einem Auffahrunfall, weil ein in Richtung Ebschied fahrender heller PKW Kombi in der Ortslage verbotswidrig überholte und dadurch den Gegenverkehr zum Abbremsen zwang. Der erste PKW im Gegenverkehr konnte durch Vollbremsung einen ...

