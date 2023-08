Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: Schwerer Unfall auf der B 462 (01.08.2023)

(Schiltach/B462, Lkr Rottweil) (ots)

Am Dienstag gegen 12.45 Uhr hat sich auf der B 462 zwischen Schramberg und Schiltach (Hinterlehengericht) ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein 43-jähriger Fahrer eines Sattelzuges war in Richtung Schiltach unterwegs und kam aus bislang ungeklärter Ursache zu weit nach links auf die Gegenfahrbahn. Ein entgegenkommender 38-jähriger Lenker eines Lkw versuchte noch auszuweichen, die Zugmaschinen kollidierten jedoch jeweils auf der Fahrerseite. Der Lkw des 43-Jährigen wurde anschließend abgewiesen und prallte frontal auf einen Felsen. Nachdem der 38-Jährige versucht hatte auszuweichen, kam er vom rechten Bankett nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem Mercedes Kleintransporter eines 29 Jahre alten Mannes. Der durch die Kollisionen in seinem Führerhaus eingeklemmte 43-jährige Fahrer musste von der Feuerwehr befreit werden. Anschließend flog ihn ein Rettungshubschrauber in ein Klinikum. Ein zweiter Rettungshubschrauber brachte den verletzten 38-Jährigen in eine Spezialklinik. Der leichtverletzte 29-Jährige und ein Polizeibeamter, der sich bei Erste Hilfemaßnahmen verletzt hatte, kamen zur weiteren Behandlung in umliegende Krankenhäuser. Bei dem Unfall entstand ein Gesamtsachschaden von über 150.000 Euro. Während der Erstversorgung der Verletzten, für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste die Bundesstraße für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Diese dauert derzeit noch an.

