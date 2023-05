Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth - Geschwindigkeitskontrollen

Wörth am Rhein (ots)

Wie bereits am Tag zuvor wurde auch am 09.05.2023 in der Zeit von 14:30 - 15:30 Uhr in der Hanns-Martin-Schleyer-Straße in Wörth am Rhein durch Beamte der Polizeiinspektion Wörth eine Geschwindigkeitskontrolle durchgeführt. Es ergaben sich diesmal bei einer erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 30 km/h neben 22 Geschwindigkeitsverstößen 1 Gurtverstöße.

