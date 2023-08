Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Einbruch in ein Bestattungsunternehmen (28.-31.07.2023)

Tuttlingen (ots)

Unbekannte Täter haben im Zeitraum von Freitagnachmittag, 15 Uhr, bis Montagvormittag, 11 Uhr, versucht, in das Gebäude eines Bestattungsunternehmens in der Neuhauser Straße einzubrechen. Die Unbekannten schnitten hierzu ein Loch in ein Fensterglas. Hierdurch entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro an dem Fenster. Nach bisherigen Erkenntnissen dürften die Täter das Gebäude nicht betreten haben. Hinweise zu dem versuchten Einbruch nimmt die Polizei in Tuttlingen, Tel. 07461 941-0 entgegen.

