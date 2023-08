Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Eigeltingen, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Hinterdorfstraße - drei Personen verletzt (31.07.2023)

Eigeltingen (ots)

Drei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 17.000 Euro sind die Folgen eines Unfalls, der am Montagnachmittag auf der Hinterdorfstraße passiert ist. Eine 49-jährige Frau fuhr mit einem Ford auf der Hinterdorfstraße von der Lochmühle kommend in Richtung Ortsmitte. Auf der Brücke touchierte sie zunächst die dortige Begrenzung, lenkte in der Folge stark nach links woraufhin das Auto übersteuerte und in eine hinter der Brücke stehende Grundstücksmauer prallte. Dabei kippte der Opel um und blieb schließlich auf der Seite liegen. Sowohl die 49-Jährige als auch ihr 6-jähriger Sohn und eine 85-jährige Mitfahrerin erlitten Verletzungen. Rettungswagen brachten sie zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Am Opel entstand Sachschaden in Höhe von rund 15.000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich um das demolierte Auto. Der Schaden an der Brücke dürfte im Bereich von rund 2.000 Euro liegen. Die Feuerwehr Eigeltingen war mit 18 Mann im Einsatz.

