POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unbekannter entwendet Roller (29./30.07.2023)

Singen (ots) - Ein betrunkener Autofahrer hat am Montagabend auf der Straße "Am Posthalterswäldle" einen Unfall mit mehreren tausend Euro Blechschaden gebaut. Ein 58-Jähriger fuhr mit einem Kia auf dem "Posthalterswäldle" in Richtung Radolfzeller Straße. Dabei geriet er mit seinem Wagen zu weit nach rechts und touchierte zunächst einen am Fahrbahnrand geparkten ...

mehr