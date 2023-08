Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Mit über zwei Promille Unfall gebaut (31.07.2023)

Singen (ots)

Ein betrunkener Autofahrer hat am Montagabend auf der Straße "Am Posthalterswäldle" einen Unfall mit mehreren tausend Euro Blechschaden gebaut. Ein 58-Jähriger fuhr mit einem Kia auf dem "Posthalterswäldle" in Richtung Radolfzeller Straße. Dabei geriet er mit seinem Wagen zu weit nach rechts und touchierte zunächst einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes und anschließend einen davor abgestellten Opel. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizisten bei dem Mann deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von über zwei Promille. Der 58-Jährige musste die Beamten schließlich zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Seinen Führerschein behielten sie ebenfalls ein. Um den nicht mehr fahrbereiten Kia, an dem Sachschaden in Höhe von rund 11.000 Euro entstand, kümmerte sich ein Abschleppunternehmen. Die Höhe des am Mercedes und am Opel entstandenen Schadens dürfte im Bereich von je rund 6.000 Euro liegen.

