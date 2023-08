Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/ Lkr. Rottweil) Ladendiebin will Parfüm klauen - Polizei bittet um Hinweise (31.07.2023)

Schramberg (ots)

Während eine Ladendiebin am Montagmittag versucht hat, mehrere Parfüms aus einem Geschäft in der Hauptstraße zu stehlen, stand ihr Komplize vor dem Drogeriemarkt Schmiere. Gegen 12 Uhr nahm die unbekannte Täterin mehrere Parfümpackungen aus den Regalen und steckte diese in eine Tasche. Eine Angestellte beobachtete dies und erkannte auch die Frau als Täterin eines Diebstahls vor zwei Monaten wieder. Als die Filialleiterin die Frau ansprach, legte sie die Parfüms auf das Kassenband und versuchte diese mit einer Bankkarte zu bezahlen. Der Bezahlvorgang wurde jedoch abgebrochen. Anschließend sollte die Unbekannte zur Klärung des vorherigen Diebstahls der Filialleiterin ins Büro folgen. Ein unbekannter Mann kam kurz in das Geschäft und rannte mit der Ladendiebin davon. Eine Mitarbeiterin konnte jedoch der unbekannten Frau die Tasche mit dem Parfüm entreißen und dem Paar bis zum Ende der Fußgängerzone folgen. Vermutlich stiegen die beiden Diebe dort in ein schwarzes Auto mit "HH-Kennzeichen" ein und fuhren damit davon. Zu der Täterin liegt folgende Personenbeschreibung vor: ungefähr 166 Zentimeter groß, schwarze, zu einem Zopf gebundene Haare. Bekleidet war sie mit einer grauen Jacke und einer Jeanshose. Der männliche Begleiter war etwa 190 Zentimeter groß. Er trug eine kurze Hose, ein Cap und ein helles T-Shirt mit Muster. Der Mann hatte Umhängetasche dabei. Beide haben ein südländisches Erscheinungsbild. Personen, die Hinweise auf die Identität der flüchtigen Ladendiebe geben können oder sonstige Beobachtungen auf deren Flucht gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 07422 2701-0, beim Polizeirevier Schramberg zu melden.

