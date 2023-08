Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Deißlingen A81/ Lkr Rottweil) Unfall beim Fahrstreifenwechsel- zwei Verletzte und rund 7.000 Euro Blechschaden (31.07.2023)

Deißlingen A81 (ots)

Zwei leicht Verletzte und insgesamt rund 7.000 Euro sind die Folgen bei einem Unfall am Montag, gegen 10.30 Uhr, auf der Autobahn 81 zwischen der Anschlussstellen Villingen-Schwenningen und Rottweil. Ein 81 Jahre alter Mercedes-Fahrer war auf der A81 in Richtung Stuttgart unterwegs. Kurz nach der Anschlussstelle Villingen-Schwenningen wechselte der 81-Jährige im Baustellenbereich von der rechten auf die linke Fahrspur, um einen andren Autofahrer zu überholen. Hierbei stieß er mit einem von hinten auf der linken Spur kommenden Daimler eines 28-Jährigen zusammen. Sowohl der 28-jährige Fahrer als auch seine 23 Jahre junge Beifahrerin erlitten Verletzungen und mussten zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An dem Daimler entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro, den Schaden am Mercedes schätzte die Polizei auf rund 3.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war der rechte Fahrstreifen im Baustellenbereich komplett gesperrt und es bildete sich ein zirka 5 Kilometer langer Rückstau.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell