Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Motorradfahrer von Auto gestreift

Polizei sucht Unfallzeugen (31.07.2023)

Tuningen (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat am Montagabend kurz vor 23 Uhr auf der Bundesstraße 523 einen Motorradfahrer gestreift und zu Fall gebracht. Ein Fahrer eines schwarzen BMW fuhr hinter einem 17-Jährigen, der mit einer "125-er" der Marke "MBK" auf der B 523 von Schwenningen in Richtung Talheim unterwegs war. Als der Jugendliche an der Ausfahrt Tuningen rechts abbog, überholte ihn der Autofahrer in der Kurve der Abfahrt und streifte ihn. Der junge Mann verlor die Kontrolle über sein Zweirad, kam zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von rund 3.000 Euro. Der Unfallverursacher flüchtete in Richtung Tuningen-Ortsmitte, ohne sich um den Gestürzten zu kümmern. Zwei Männer hielten an und nahmen, nachdem sie sich vergewissert hatten, dass es dem Jugendlichen gut geht, die Verfolgung des flüchtenden BMW-Fahrers auf. Dies blieb jedoch erfolglos. Die Polizei sucht nun diese Männer und weitere Unfallzeugen, die Hinweise zum Unfall und zum Unfallverursacher geben können. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei in Schwenningen unter der Telefonnummer 07720 8500-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell