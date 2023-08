Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Donaueschingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Autofahrer verursachen schweren Verkehrsunfall und flüchten

Polizei sucht Zeugen (31.07.2023)

Donaueschingen (ots)

Zwei unbekannte Autofahrer haben am Montagmittag gegen 12 Uhr auf der Bundesstraße 31, Höhe Pfohren, einen schweren Unfall verursacht und sind dann geflüchtet. Die bislang unbekannten Autofahrer überholten jeweils eine in Fahrtrichtung Donaueschingen fahrende Fahrzeugkolonne, obwohl sich ein 35-Jähriger mit einem VW Golf im Gegenverkehr näherte. Dieser musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden, abbremsen. Ein ihm nachfolgender 23-Jähriger mit einem VW UP! konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und prallte auf den Golf. Der VW UP! kam dabei nach rechts von der Straße ab, kippte um und blieb auf der Fahrerseite liegen. Dabei erlitt der Fahrer leichte Verletzungen. Eine 36-jährige Mitfahrerin und ein Kleinkind im VW Golf zogen sich ebenfalls leichte Verletzungen zu. Sie kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus. Zu einem Zusammenstoß mit den unfallverursachenden Autos kam es nicht. Die Polizei sucht nun die Fahrer der beiden flüchtigen Autos und bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf sie geben können, um Mithilfe. Den Gesamtschaden schätzten die Beamten auf rund 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme kam es zeitweise zu einer Vollsperrung der Bundesstraße, wobei es auch zu Verkehrsbehinderungen kam. Auch ein Rettungshubschrauber war im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell