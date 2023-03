Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mit Straßenbahn kollidiert

Jena (ots)

Am Mittwoch gegen 07:30 Uhr kam es in der Rudolstädter Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn. Der Fahrer des PKW Opel Astra befuhr zunächst die Hermann-Löns-Straße und wollte in die Rudolstädter Straße einbiegen. Hierbei missachtete er das Rotlicht der Lichtzeichenanlage, so dass es fortfolgend zum Zusammenstoß mit der von links herannahenden Straßenbahn kam. Verletzt wurde niemand. Zur entstandenen Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell