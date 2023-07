Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Zimmerbrand in einem Mehrfamilienhaus (30.07.2023)

Tuttlingen (ots)

Zu einem Wohnungsbrand ist es am Sonntagnachmittag gegen 16.45 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Ludwigstaler Straße gekommen. In einer Einzimmerwohnung war ein Feuer ausgebrochen. Die Feuerwehr rückte mit starken Kräften aus und fing unmittelbar mit den Löscharbeiten an. Die Ludwigstaler Straße wurde während der Löscharbeiten auf Höhe des Einsatzortes gesperrt. Die Hausbewohner hatten bereits bei Entdeckung des Brandes das Haus verlassen und sich in Sicherheit gebracht. Daher gab es keine Verletzten. Alle Bewohner, außer der Mieter der betreffenden Wohnung, konnten ihre Wohnungen nach Brandlöschung wieder aufsuchen. Die Stadt Tuttlingen sorgte für eine Notunterbringung des 68-Jährigen. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist der Polizei noch nicht bekannt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

