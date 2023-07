Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wurmlingen/ Lkr. Tuttlingen) Auffahrunfall- rund 10.000 Euro Schaden (28.07.2023)

Wurmlingen (ots)

Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 10.000 Euro sind die Folgen eines Auffahrunfalls, der sich am Freitagnachmittag, gegen 14.15 Uhr, auf der Bundesstraße 523 ereignet hat. Ein 61-jähriger Kia-Fahrer war auf der B 523 von Tuttlingen herkommend in Richtung Tuningen unterwegs und musste seinen Wagen wegen einer Baustelle verkehrsbedingt anhalten. In der Folge pralle ein hinter dem Kia fahrender 41-Jähriger mit einem Seat Altea in dessen Heck. Beide Autofahrer blieben unverletzt.

