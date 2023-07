Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuttlingen) Rund 10.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der Kreuzung Möhringer Straße/ Karlstraße (29.07.2023)

Tuttlingen (ots)

Insgesamt rund10.000 Euro Blechschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der am Samstagabend, gegen 20.15 Uhr, auf der Kreuzung Möhringer Straße/ Karlstraße passiert ist. Ein 57 Jahre alter Mercedes-Fahrer war auf der Möhringer Straße unterwegs und fuhr trotz der von "Orange" auf "Rot" umschaltende Ampel in die Kreuzung ein. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit einem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Fiat Punto eines 33-Jährigen. Beide Fahrer blieben unverletzt. Am Fiat entstand Blechschaden in Höhe von rund 8.000 Euro und am Mercedes von ungefähr 2.000 Euro. Um den nicht mehr fahrbereiten Mercedes kümmerte sich ein Abschleppdienst.

