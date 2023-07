Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Trossingen/ Lkr. Tuttlingen) Körperliche Auseinandersetzung (29.07.2023)

Trossingen (ots)

Zu einer handfesten körperlichen Auseinandersetzung ist es am Samstagnachmittag in der Schillerstraße gekommen. Gegen 14 Uhr sind zwei Männer im Alter von 30 und 41 Jahren bei gemeinsamen Renovierungsarbeiten in Streit geraten, in deren Verlauf der 30-Jährige seinem 40 Jahre alten Kontrahenten mit der Faust gegen den Kopf schlug. Der 39-jährige Bruder des Geschädigten sah dies, nahm eine Holzlatte und schlug mit dieser auf den 30-Jährigen ein. Ein Zeuge konnte letztendlich die Streitenden trennen, und Schlimmeres verhindern. Die beiden Männer verletzten sich bei der Auseinandersetzung glücklicherweise nur leicht. Die Polizei leitete gegen den 30-Jährigen und den 39 Jahre alten Mann Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell