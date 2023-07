POL-F: 230704 - 0781 Frankfurt - Innenstadt: Schutz vor Wohnungseinbrüchen - Die Beratungsstelle der Polizei informiert

Frankfurt (ots) - (th) Am Montagabend (03. Juli 2023) kam es gegen 19.00 Uhr zu einem Raub zum Nachteil eines Einrichtungsgeschäftes in der Frankfurter Innenstadt. Der unbekannte Täter hielt sich zunächst im Verkaufsraum des Geschäftes auf, bevor er sich hinter den Verkaufstresen begab. Dort stieß er die Kassiererin, eine 24-Jährige Frau, zur Seite und bedrohte sie mit einem Teppichmesser. Er griff dann in die ...

mehr