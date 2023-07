Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230704 - 0778 Frankfurt - Innenstadt: Gefährliche Körperverletzung mit Messer

Frankfurt (ots)

(th) In den frühen Morgenstunden des vergangenen Samstags (01. Juli 2023) kam es im Bereich der Allerheiligenstraße zu einer gefährlichen Körperverletzung mittels Messer. Ein Mann wurde schwer verletzt, der Täter konnte noch vor Ort festgenommen werden.

Gegen 05.00 Uhr gerieten mehrere Personen im Bereich der Allerheiligenstraße in einen Streit, in dessen Verlauf ein 39-Jähriger einen 27-Jährigen mit einem Messer so schwer verletzte, dass dieser in ein Krankenhaus verbracht werden musste. Der Täter wurde noch am Tatort festgenommen. Die Ermittlungen zum Tatablauf sowie zu den Hintergründen der Tat dauern an.

