Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230704 - 0780 Frankfurt - Innenstadt: Raub auf Geschäft

Frankfurt (ots)

(th) Am Montagabend (03. Juli 2023) kam es gegen 19.00 Uhr zu einem Raub zum Nachteil eines Einrichtungsgeschäftes in der Frankfurter Innenstadt. Der unbekannte Täter hielt sich zunächst im Verkaufsraum des Geschäftes auf, bevor er sich hinter den Verkaufstresen begab. Dort stieß er die Kassiererin, eine 24-Jährige Frau, zur Seite und bedrohte sie mit einem Teppichmesser. Er griff dann in die geöffnete Kasse und entnahm ca. 650 Euro, im Anschluss flüchtete er zu Fuß in unbekannte Richtung. Die Kassiererin wurde durch die Tat nicht verletzt.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, Alter Ende 30 Anfang 40, ca. 170 cm bis 175 cm groß, schmale sportliche Statur, braune Haare mit grauen Strähnen, helle Augenfarbe, bekleidet mit einer hellblauen oder grauen Sportjacke mit jeweils einem weißen Streifen auf dem Arm sowie langer Jeanshose. Der Täter sprach akzentfreies Deutsch.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem geflüchteten Täter und / oder dem Tatablauf machen können, werden gebeten, sich mit dem Fachkommissariat unter der 069 / 755 - 51299 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell