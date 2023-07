Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 230704 - 0779 Frankfurt - Bergen-Enkheim: Raub auf Geldboten

Frankfurt (ots)

(th) Am Montagmorgen (03. Juli 2023) kam es gegen 09.20 Uhr im Bereich der Barbarossastraße zu einem Raub zum Nachteil eines Geldboten. Der 22-jährige Geschädigte verließ gegen 09.10 Uhr die Filiale eines Einzelhandelsgeschäftes in der Victor-Slotosch-Straße um die Tageseinnahmen in Höhe von ca. 4600 Euro bei einer Bank einzuzahlen. Auf dem Weg dorthin wurde er im Bereich der Barbarossastraße 10 hinterrücks von einem unbekannten Täter niedergeschlagen. Dabei entwendete der Täter die mitgeführte Mappe mit dem Bargeld, im Anschluss flüchtete er in östliche Richtung. Der 22-Jährige verständigte umgehend die Polizei, die sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen führten jedoch bislang nicht zum Erfolg. Das Opfer wurde durch die Tat nicht verletzt.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 180 cm bis 185 cm groß, schlanke Statur, schwarz Bekleidung (Jeans und Kapuzenpullover). Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem geflüchteten Täter und / oder dem Tatablauf machen können, werden gebeten, sich mit dem Fachkommissariat unter der 069 / 755 - 51299 oder mit jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

