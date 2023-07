Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Unfallflüchtiger wurde ermittelt

Altenburg (ots)

Nobitz: Am 28.07.2023 um 19:00 Uhr fuhr ein Pkw Pkw Opel gegen einen in der Gartenstraße ordnungsgemäß abgeparkten Pkw Mitsubishi. Anschließend verließ er pflichtwidrig die Unfallstelle. Das Fahrzeug mit dem 64-jährigen Fahrer konnte im Bereich des Sportplatzes festgestellt werden. Der Fahrer hatte offenbar gesundheitliche Probleme, so dass der Rettungsdienst ebenfalls vor Ort kam. Ein Atemakoholtest ergab bei dem Unfallverursacher einen Wert von 0,57 Promille. Eine Blutentnahme wurde angeordnet. Durch den Rettungsdienst wurde der 64-jährige ins Krankenhaus gebracht.

