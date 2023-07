LPI-G: Suizid führt zu weiteren Ermittlungen

Gera (ots) - Am Samstag, den 29.07.2023 wurde dem Inspektionsdienst Gera eine körperliche Auseinandersetzung gegen 03:15 Uhr in Gera in einer Lokalität in der Humboldtstraße gemeldet. Im Rahmen der unverzüglichen Prüfung stellt sich heraus, dass es zu einer Streitigkeit zwischen zwei Personen gekommen ist. Vor Ort konnte festgestellt werden, dass ein 36 - jähriger durch einen 20 - jährigen geschlagen wurde. Dieser muss sich nun wegen Körperverletzung verantworten. ...

mehr