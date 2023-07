LPI-G: Einhaltung der Geschwindigkeit kontrolliert

Gera (ots) - Auma-Weidatal // Hohndorf - Am 28. Juli 2023 führten Beamte der Polizeiinspektion Greiz gegen 20:15 Uhr eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,28 mg/l. Den 50 Jahre alten Fahrzeugführer erwartet ein hohes Bußgeld sowie ein Fahrverbot. Bei einer Verkehrskontrolle in Hohndorf zogen Beamte der Polizeiinspektion Greiz am 30. Juli 2023 eine 44 Jahre alte ...

