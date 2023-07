POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Radfahrerin bei Unfall verletzt (28.07.2023)

Stahringen (ots) - Mehrere Jugendliche haben am Samstagabend das Wasserreservoir in der Straße "Ob den Rainen" beschmiert. Die Jugendlichen sprühten mit blauer, weißer und roter Farbe die Buchstaben "MVK" an die Wand des Gebäudes. Bei der anschließenden Flucht erwischten die Polizisten einen 15-Jährigen, der in seinem Rucksack mehrere Spraydosen mit sich führte. ...

mehr