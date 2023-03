LPI-J: Aufgerissen und gestohlen

Jena (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in der Ziegesarstraße in Jena zu einem Kellereinbruch. Unbekannte Täter verschafften sich Zugang in den Kellertrakt und öffneten auf unbekannte Art und Weise das Kellerabteil. Ob aus dem Keller etwas entwendet wurde konnte noch nicht festgestellt werden. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Telefon: 03641- 81 1503 E-Mail: ...

