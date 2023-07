Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkr. Konstanz) Unfallflucht auf der Überlinger Straße - Polizei sucht Zeugen (30.07.2023)

Singen (ots)

Im Laufe des Sonntages ist es auf der Überlinger Straße zu einer Unfallflucht gekommen. Ein unbekannter Autofahrer streifte, vermutlich beim Abbiegen in die Hansjakobstraße, den an der Einmündung abgestellten schwarzen Opel Insignia im Bereich der linken Fahrzeugfront. An dem beschädigten Auto stellte die Polizei weiße Lackantragungen fest, die vom Verursacherfahrzeug stammen dürften. Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 07731 888-0, beim Polizeirevier Singen zu melden.

