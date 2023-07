Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach, Lkr. Konstanz) Insgesamt rund 15.000 Euro Blechschaden bei Unfall auf der "Untere(n) Walkestraße (29.07.2023)

Stockach (ots)

Bei einem Unfall auf der Untere(n) Walkestraße sind am Samstagnachmittag insgesamt rund 15.000 Euro Blechschaden entstanden. Ein 80-jähriger VW-Fahrer prallte seitlich frontal in einen auf Höhe der Hausnummer 20 geparkten Ford Mondeo, der sich durch den Aufprall auf einen davorstehenden Mercedes der A-Klasse schob. Der Mann blieb unverletzt. Am VW entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro, am Ford in Höhe von rund 6.000 Euro und am Mercedes in Höhe von rund 2.000 Euro. Der nicht mehr fahrbereite VW und der Opel mussten abgeschleppt werden.

