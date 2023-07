Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Lkr. Konstanz) Radfahrer streifen sich - Polizei sucht Zeugen (30.07.2023)

Bodman-Ludwigshafen (ots)

Am Sonntagabend ist es auf dem Radweg neben der Bundesstraße 31 kurz nach dem Strandbad zu einem Streifunfall zwischen zwei Radfahrer gekommen bei dem eine Frau leichte Verletzungen erlitten hat. Eine 59-Jährige fuhr gegen 18 Uhr mit einem Pedelec auf dem Radweg von Ludwigshafen in Richtung Sipplingen. Kurz nach dem Strandbad kam ihr eine Gruppe Radfahrer entgegen, wobei einer der Radler die entgegenkommende Frau an der Hand touchierte und verletzte. Ohne sich weiter darum zu kümmern, fuhr der Unbekannte jedoch weiter. Die 59-Jährige begab sich anschließend selbstständig in ärztliche Behandlung. Bei dem unbekannten Radfahrer soll es sich um einen etwa 40-50 Jahre alten Mann mit rundlichem Gesicht, schwarzer Radbekleidung und einem dunklen Helm und Trekkingfahrrad gehandelt haben. Die Polizei bittet Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den flüchtigen Radler geben können, sich unter der Tel. 07771 9391-0, zu melden.

