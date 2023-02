Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bewaffneter Dieb beschäftigt Bundespolizei gleich zweimal

Hamm (ots)

Gleich zweimal haben Beamte der Bundespolizei am Wochenende den gleichen Ladendieb im Hauptbahnhof Hamm festgenommen. In beiden Fällen war er bewaffnet.

Am Freitagnachmittag (24. Februar) stahl der 26-jährige Marokkaner in einem Drogeriemarkt Waren im Wert von 90 Euro. Dabei wurde er von einem Ladendetektiv beobachtet, der die Bundespolizei rief. Bei dem Mann wurde neben dem Diebesgut ein Gartengerät mit angespitzten Stahlzacken im Hosenbund gefunden. Am Sonntagmittag (26. Februar) wurde er im gleichen Geschäft wieder bei Diebstählen erwischt. Diesmal führte er zwei Zugriffsbereiche Messer mit.

Die Bundespolizei leitete in beiden Fällen Strafverfahren wegen Diebstahls mit Waffen gegen den 26-Jährigen ein. Ein weiteres Strafverfahren wurde gegen den Marokkaner eröffnet, weil er Dinge fremder Personen bei sich hatte, die mutmaßlich ebenfalls aus Diebstählen stammen.

