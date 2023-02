BPOL NRW: Bundespolizei stellt "Train Surfer" zwischen Gelsenkirchen und Wanne-Eickel

Gelsenkirchen - Castrop-Rauxel (ots) - Am gestrigen Samstagabend (25. Februar) soll ein Mann im Gelsenkirchener Hauptbahnhof einen Jungen belästigt und exhibitionistische Handlungen an sich vorgenommen haben. Bundespolizisten stellten den 49-Jährigen. Gegen 19:45 Uhr sprach ein 11-Jähriger Bundespolizisten am Hauptbahnhof Gelsenkirchen an und äußerte, dass er in ...

