POL-LM: Räuber nimmt in Unterführung Geldbörse an sich +++ Einbrecher suchen Blumenladen auf +++ Vier Fahrzeuge beschädigt +++ Müllabfuhrfahrzeug übersieht Pkw - Zwei Verletzte

Limburg (ots)

1. Räuber nimmt in Unterführung Geldbörse an sich, Bad Camberg, Unterführung am Bahnhofsvorplatz, Montag, 05.06.2023, 18:20 Uhr

(fh)Am Montagabend wurde ein Mann in einer Unterführung am Bad Camberger Bahnhof Opfer eines Raubdeliktes. Den Angaben des 77-jährigen Saarländers zufolge sei dieser am frühen Abend mit der Bahn von Limburg nach Bad Camberg gefahren. In Limburg sei er mit einem ihm unbekannten Mann in den Zug gestiegen, gemeinsam habe man den Zug gegen 18:20 Uhr in Bad Camberg auch wieder verlassen. Der Fremde habe dem Geschädigten auf dem Weg zur am Bahnhof gelegenen Unterführung angeboten, dessen Reisetasche zu tragen. Der Saarländer habe eingewilligt und plötzlich inmitten der Unterführung bemerkt, dass der Unbekannte sein Portemonnaie aus der Gesäßtasche habe ziehen wollen. Als er die Geldbörse daraufhin in seine rechte Hosentasche gesteckt habe, soll der Fremde erneut nach dieser gegriffen, diese an sich genommen und den Senior gestoßen haben. Der Umgestoßene kam zu Fall und verletzte sich. Der Räuber flüchtete in Richtung Bahnhofsvorplatz.

Der Geschädigte beschrieb den Täter als circa 172 cm groß und etwa 50 bis 55 Jahre alt. Er habe helle kurze Haare eine normale Körperstatur und ein "mitteleuropäisches Erscheinungsbild" gehabt. Weiterhin soll er Hochdeutsch gesprochen haben.

Die Kriminalpolizei bittet Zeuginnen und Zeugen, denen der beschriebene Mann an den Bahnhöfen in Limburg und Bad Camberg aufgefallen ist, sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 zu melden.

2. Einbrecher suchen Blumenladen auf,

Limburg-Linter, Mainzer Straße, Montag, 05.05.2023, 19:00 Uhr bis Dienstag, 06.06.2023, 08:15 Uhr

(fh)Ein Blumengeschäft in Linter ist in der Nacht zum Dienstag von Einbrechern heimgesucht worden. Der oder die Unbekannten öffneten im Schutze der Dunkelheit gewaltsam ein Fenster des in der Mainzer Straße gelegenen Geschäfts und entwendeten anschließend den Inhalt einer Kasse und einer Spardose, ehe sie mit ihrer Beute unerkannt das Weite suchten.

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. Vier Fahrzeuge beschädigt,

Limburg Staffel, Schulplatz, Limburg-Eschhofen, Lahnstraße, festgestellt: 05.06.2023

(fh)In den Limburger Ortsteilen Staffel und Eschhofen verursachten unbekannte Vandalen in den vergangenen Tagen an geparkten Fahrzeugen einen Sachschaden von fast 12.000 Euro. Am Montag, dem 05.06.2023, mussten gleich drei Fahrzeughalter feststellen, dass ihre am Schulplatz in Staffel und in der Lahnstraße in Eschhofen abgestellten Fahrzeuge beschädigt worden waren. Der oder die Täter hatten sich die Fahrzeuge darunter Fabrikate von Peugeot und VW zu einem unbekannten Zeitpunkt ausgeguckt und diese mit unbekannten Gegenständen an mehreren Stellen zerkratzt. Die Frage, wieso sich die Täter gerade diese Fahrzeuge ausgesucht hatten, kann derzeit noch nicht beantwortet werden.

Zeuginnen und Zeugen der Taten melden sich bitte unter der Telefonnummer (06431) 9140-0.

Sollten Sie ein Anliegen haben, bei dem Sie sich in Ihrem persönlichen Sicherheitsempfinden gestört fühlen oder wollen sich aktiv in Sicherheitsfragen einbringen, so gibt es hierzu nun das "Sicherheitsportal Hessen". Sei es eine flackernde Straßenlaterne, unrechtmäßig abgeladenen Sperrmüll, Ihr gestohlenes Fahrrad oder aber auch Hatespeech im Internet, für all diese Anliegen gilt das Sicherheitsportal ab sofort als zentrale Anlaufstelle. Das Portal bündelt - die Meldestelle Hessen gegen Hetze - die Polizeiliche Onlinewache - den kommunalen Mängelmelder in einer Plattform. Somit müssen Sie sich als Bürgerin oder Bürger keinerlei Gedanken über mögliche Zuständigkeiten machen. Unter www.sicherheitsportal.hessen.de sind Sie immer an der richtigen Adresse. Für Notfälle gilt aber weiterhin die 110!

4. Müllabfuhrfahrzeug übersieht Pkw - Zwei Verletzte, Merenberg-Reichenborn, Bariger Straße, Montag, 05.06.2023, 11:00 Uhr

(fh)Am Montagvormittag stieß ein Müllabfuhrfahrzeug in Merenberg-Reichenborn beim Rückwärtsfahren gegen einen Pkw, beide Fahrzeuginsassen mussten leichtverletzt in Krankenhäuser eingeliefert werden. Gegen 11:00 Uhr befuhr ein 46-jähriger Mann mit dem Wagen der örtlichen Stadtreinigung die Bariger Straße und beabsichtigte im Rahmen der Ausübung seiner Tätigkeit, den Lkw zurückzusetzen. Hierbei übersah der Fahrer einen hinter dem Fahrzeug wartenden Nissan Qashqai einer 60-jährigen Reichenbornerin und stieß mit diesem zusammen. Der Fahrer des Müllabfuhrwagens sowie die Nutzerin des Nissan verletzten sich bei dem Unfall leicht und wurden im Verlauf in umliegende Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von knapp 23.000 Euro.

