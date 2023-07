Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Plankstadt, Rhein-Neckar-Kreis: Zwei unbekannte besprühen Rampen im Skaterpark

Plankstadt (ots)

Auf frischer Tat ertappt wurden zwei Sprayer am Freitag kurz nach 19 Uhr in Plankstadt. Die beiden unbekannten Personen hatten mehrere Rampen des Skaterplatzes mit Schriftzügen in blauer Farbe besprüht. Als sie feststellten, dass man sie beobachtete, flüchteten die Täter in Richtung der Neurottstraße. Die beiden Unbekannten werden von Zeugen wie folgt beschrieben: beide männlich, einmal normale und einmal dickliche Statur. Beide sollen Sturmhauben getragen und eine größere Umhängetasche dabei gehabt zu haben. Das Polizeirevier Schwetzingen ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten sich mit dem Polizeirevier, Telefon 06202/288-0, in Verbindung zu setzen./DL

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell