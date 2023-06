Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neulußheim, Rhein-Neckar-Kreis: Ohne Versicherung, unter Betäubungsmittelbeeinflussung E-Scooter gefahren und dann Widerstand geleistet

Neulußheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 15.45 Uhr, fiel einer Streife des Polizeireviers Hockenheim in der Straße "Am Sandbuckel" ein E-Scooterfahrer auf, welcher kein gültiges Versicherungskennzeichen besaß. Die Polizeibeamten kontrollierten den Mann daraufhin. Im Laufe der Kontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrer zudem unter Beeinflussung von Betäubungsmitteln stand. Ein durchgeführter Urintest bestätigte den Verdacht. Hierauf sollte der nunmehr Beschuldigte zum Polizeirevier Hockenheim gebracht werden, um sich einer Blutentnahme zu unterziehen. Dies verweigerte der Mann jedoch vehement, indem er sich beim Verbringen zum Fahrzeug von den Beamten losriss und flüchten wollte. Dies konnte durch die Beamten vor Ort verhindert werden, jedoch versuchte er sich weiterhin immer wieder aus den Festhaltegriffen der einschreitenden Polizeibeamten herauszuwinden und loszureißen. Im Fahrzeug untergebracht gelang es dem Mann, mehrfach die Füße aus dem Fahrzeug zu strecken, sodass die Tür nicht geschlossen werden konnte. Letztendlich konnte der Scooterfahrer unter erheblichem Kraftaufwand auf der Rückbank des Streifenwagens fixiert werden. Bis zum Eintreffen auf dem Revier beruhigte sich der Mann wieder. Nach erfolgter Blutentnahme verließ er das Revier. Sein Roller wurde sichergestellt, nachdem kein gültiger Versicherungsschutz nachgewiesen werden konnte.

Gegen den E-Scooter-Fahrer wurden Ermittlungsverfahren wegen Fahren unter Drogeneinwirkung, Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

