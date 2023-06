POL-MR: Ertappter Einbrecher verletzt Eigentümer - Kripo bittet um Hinweise + Tatverdächtiger und Opfer - Polizei sucht Zeugen + Grauer Daimler Van gegen blauen Nissan Serena

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

Cölbe - Ertappter Einbrecher verletzt Eigentümer - Kripo bittet um Hinweise

Ein auf frischer Tat ertappte Einbrecher verletzt den Hauseigentümer bei einer Auseinandersetzung durch einen Schlag mit einer Flasche. Die Fahndung nach dem entkommenen Täter blieb erfolglos. Der 66 Jahre alte Hausbesitzer kam zur Untersuchung und Versorgung ins Krankenhaus.

Der Täter drang am Dienstag, 06. Juni, gegen 03.50 Uhr, durch die eingeschlagene Scheibe der Kellertür in das Haus am Schubstein ein und weckte durch den dabei entstandenen Lärm das Eigentümerehepaar. Während der Mann nachschaute, rief die Frau die Polizei. Der Mann traf im Keller auf den Einbrecher und versuchte, ihn am Verlassen des Hauses zu hindern. Dabei kam es zu einer Auseinandersetzung in deren Verlauf der Täter den Eigentümer verletzte. Letztlich gelang dem Täter die Flucht Richtung der Straße In der Hohl, wobei er etliche Gegenstände wie z. B. eine Taschenlampe und ein Navi zurückließ. Die Fahndung nach dem mit schwarzem Käppi, schwarzer Hose, schwarz-weißer Jacke bekleideten, ca. 1,85 Meter großen und geschätzt ca. 35 Jahre alten, schlanken und schwarzhaarigen Mann blieb erfolglos. Nach ersten Aussagen fiel der Mann zusätzlich durch seine scheinbar fehlenden Schneidezähne auf. Wem ist der Mann in Cölbe schon mal aufgefallen? Wer war zur Tatzeit bzw. kurz davor oder danach in Cölbe rund um den Tatort unterwegs und hat dort den Mann bemerkt? Wem ist der beschriebene Mann aufgefallen und wer kann die Beschreibung ggfs. ergänzen? Wer kennt den beschriebenen Mann und kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen? Die Kripo Marburg sucht Zeugen und bittet unter Tel. 06421 406 0 um Hinweise.

Cölbe/Fronhausen - Tatverdächtiger und Opfer - Polizei sucht Zeugen

Ein 30 Jahre alter Mann steht unter dem Verdacht für den Diebstahl aus Fahrzeugen in Fronhausen und weiteren in Bürgeln verantwortlich zu sein. Als die Polizei ihn antraf, berichtete er von einem Überfall, bei dem vier nicht näher beschriebene Personen ihn schlugen und traten und sein Handy raubten.

Der 30Jährige fiel am Samstag, 03. Juni, gegen 11 Uhr, im Dohlenweg in Bürgeln als schlafender Insasse in einem ihm nicht gehörenden Auto auf. Nach dem Wecken durch die Polizei berichtete der an einer Hand und über einem Auge leicht verletzte Mann von einem Überfall durch vier Männer in der zurückliegenden Nacht. Eine genauere Zeit konnte er nicht nennen. Nach seinen Angaben passierte der Vorfall auf einem Fußweg in der Straße Am Schaafacker. Das Aufeinandertreffen, endete letztlich mit Schlägen und Tritten gegen ihn und mit dem Raub des Samsung Smartphones. Beschreiben konnte der 30Jährige die vier Männer nicht. Er sei geflüchtete und habe sich im Dohlenweg in dem unverschlossenen Auto versteckt und sei dann darin eingeschlafen. Der eigentlich in Neustadt wohnende 30Jährige konnte seine Anwesenheit in Bürgeln nicht glaubhaft erklären. Die Polizei stellte bei ihm zudem typisches Werkzeuge zum Aufbrechen von Autos sicher. Im Verlauf der Ermittlungen nach dem geschilderten Raub ergab sich der Verdacht, dass der 30Jährige möglicherweise für aufgebrochene Autos bzw. den Diebstahl aus Autos in der Nacht zum Freitag in Fronhausen und in der Nacht zum Samstag in Bürgeln verantwortlich sein könnte.

Die Kripo hat die gesamten Ermittlungen übernommen, sucht nach Zeugen und bittet sachdienliche Hinweise.

Wer hat in der Nacht zum Samstag Am Schaafacker oder sonst in Bürgeln eine Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten gesehen? Wer hat eventuell Lärm gehört, die auf eine solche Auseinandersetzung zurückführbar wären?

Wer hat in den Nächten zum Freitag in Fronhausen und zum Samstag in Bürgeln eine verdächtige Person an oder in Kraftfahrzeugen gesehen und kann diese beschreiben?

Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Grauer Daimler Van gegen blauen Nissan Serena

Die Unfallfluchtermittler bitten nochmals um Hinweise zu einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Dienstag, 23. Mai, um kurz nach halb acht morgens vor dem Anwesen Friedrichstraße 38 ereignete. Nach Zeugenaussagen versuchte der bislang unbekannte Fahrer oder die Fahrerin in der Friedrichstraße an zwei Stellen in Parklücken einzuparken. In beiden Fällen erwies sich die Parklücke als zu klein für den Mercedes-Bus (V-Klasse). In einem Fall kollidierte der Van dann beim Wiederausparken mit dem auf der gegenüberliegend ordnungsgemäß geparkten blauen Nissan Serena. Am Nissan entstand vorne rechts ein Schaden von mehreren Hundert Euro. An der V- Klasse entstand, wie sich herausstellte, ein korrespondierender Schaden von vermutlich sogar ca. 2000 Euro. Nach der Kollision flüchtete der Fahrer bzw. der Fahrerin. Da die Ermittlungen zum Fahrer oder der Fahrerin der V-Klasse bislang erfolglos blieben und aufgrund der Unfallzeit gegen 07.30 Uhr suchen die Unfallfluchtermittler nochmals nach Zeugen des Unfalls in der Friedrichstraße. Wer kann Hinweise geben, wer zur Unfallzeit am Steuer der V-Klasse saß? Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0

