POL-SE: Kaltenkirchen - Übergriff auf Mädchen

Bad Segeberg (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag der vergangenen Woche (14.10.2022) ist es in der Norderstedter Rathausallee zum Einbruch in ein Restaurant in Höhe der U-Bahnhaltestelle Norderstedt-Mitte gekommen. Nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen drangen Unbekannte zwischen 22:00 und 10:00 Uhr gewaltsam in das Gebäude ein und entwendeten ein Notebook, ein Smartphone und Bargeld. Die Kriminalpolizei ...

mehr