POL-MR: Heckscheibenwischer abgerissen + Einbrüche gescheitert + Sachbeschädigung + Alkohol gestohlen + Motorroller gestohlen + Versuchter Diebstahl in der Kirche + ABS Modulator gestohlen

Marburg-Biedenkopf (ots)

Hommertshausen - Heckscheibenwischer abgerissen

Der Schadenentstand durch das mutwillige Abreißen des Heckscheibenwischers und beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Der betroffene weiße VW Golf Kombi stand zur Tatzeit, mutmaßlich in der Nacht zum Sonntag, 04. Juni, gegen 045.20 Uhr, am Fahrbahnrand vor dem Anwesen Wiesenstraße 18. Wer im zusammenhang mit der geschilderten Sachbeschädigung sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0 in Verbindung zu setzen.

Neustadt - Einbrüche gescheitert

In der Nacht zum Montag, 05. Juni, scheiterten aus unbekannten Gründen in der Ritterstraße und der Marktgasse Einbrüche. Betroffen waren das katholische Pfarramt und ein Frisör. Es entstand jeweils an den Türen ein geringer Sachschaden. In beiden Fällen kamen der oder die Täter nicht hinein und blieben ohne Beute. Wer hat in der Nacht an den Tatorten verdächtige Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0 oder die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Neustadt - Sachbeschädigung

Von Sonntag auf Montag, 05. Juni, kam es in der Marburger Straße zur Beschädigung eines beleuchteten Hinweisschildes der Einfahrt zur Tankstelle. Das Schild war aus der Verankerung gelöst und teils umgeknickt. der Schaden beträgt mehrere Hundert Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Kirchhain - Lagerbestand dezimiert - Alkohol gestohlen

Bislang noch unbekannte Täter stahlen aus dem Lagerraum einer Gaststätte in der Straße Am Bahnhof verschiedene Spirituosen. Der Einbruch war am Samstag, 03. Juni, zwischen 02 und 14 Uhr. Sachdienliche Hinwiese bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Motorroller gestohlen

Der Eigentümer und die Polizei suchen den schwarzen Motorroller des Herstellers SYM mit dem Versicherungskennzeichen 788VBC. Das Zweirad im Wert von 1000 Euro stahl ein Dieb zwischen Sonntag, 28. Mai und Samstag, 03. Juni. Der mittels Lenkerschloss gesicherte Roller stand auf dem Gehweg vor dem Anwesen Kantstraße 28. Wo befindet sich der Roller? Hinweise bitte an die Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Ebsdorf - Versuchter Diebstahl in der Kirche

Mit einem kircheneigenen Kerzenständer versuchte ein Dieb in der evangelischen Kirche in der Kirchgasse den Opferstock und eine Geldkassette aufzuhebeln - beides misslang. Die Polizei ermittelt wegen des versuchten schweren Diebstahls und bittet um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen zur Tatzeit am Samstag, 03. Juni zwischen 10 und 12 Uhr. Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0.

Lixfeld - ABS Modulator gestohlen

Einem Betrieb in der Schelde-Lahn-Straße entstand durch den Diebstahl eines ABS Modulators ein reiner Sachschaden von 2500 Euro. Die Tat auf dem Firmengelände Im Stenn war zwischen Dienstag, 30. Mai und Samstag, 03. Juni. Das gestohlene Teil befand sich an einem bunten Lueck- Lastwagenanhänger, einem sogenannten Kipper. Wer hat insbesondere in der Nacht oder nach Arbeitsschluss Personen auf dem Firmengelände bemerkt oder Arbeiten an einem Anhänger gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Kripo Marburg, Tel. 06421 406 0 oder Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

