Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unfallflucht in Tengern

Hüllhorst (ots)

Am Freitagnachmittag (03.02.) hörte ein Zeuge einen lauten Knall und bemerkte kurze Zeit später einen beschädigten Außenspiegel an einem geparkten Opel Vivaro.

Der Kleintransporter hatte in einer Parkbucht an der Löhner Straße in Höhe der Hausnummer 169 b gestanden. Da vom Unfallverursacher jede Spur fehlte, zog man die Polizei hinzu und erstattete Anzeige.

Den Erkenntnissen zufolge ist davon auszugehen, dass ein unbekannter Fahrzeugführer gegen 16 Uhr in Richtung Hüllhorst unterwegs gewesen war und mit seinem rechten Außenspiegel den Spiegel des Kleintransporters touchierte.

Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegen.

