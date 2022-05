Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Dienstag in der Goethestraße einen Unfall beobachtet haben. Ein unbekannter Autofahrer soll an der Kreuzung Kreuzung Goethestraße/Pariser Straße/Kottenschanze einen Kleinlaster gestreift haben. Laut Aussage des Fahrers des Kleinlasters stand er auf der Linksabbiegerspur an der roten Ampel. Auf der rechten Spur stand ein Fahrradfahrer. Als die Ampel auf Grün umschaltete, versuchte der unbekannte Fahrer zwischen dem Kleinlaster und dem Fahrradfahrer geradeaus zu fahren. Dabei streifte er den Lkw und beschädigte den vorderen Kotflügel. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern fuhr er weiter. Der Fahrer des Lkws beschrieb das Auto als einen Daimler-Benz, älteren Modelles, in der Farbe blau oder grau. Der Fahrer soll noch kurz in der Kottenschanze gehalten haben, dann aber weitergefahren sein. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter der Telefonnummer 0631 369-2250 gern entgegen. |elz

