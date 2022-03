POL-SO: Möhnesee-Völlinghausen - Fußgängerin angefahren - Auto fährt weiter (Nachtragsmeldung)

Lippetal (ots) - Nach einem Verkehrsunfall am Montag (7. März 2022) mit einem leicht verletzten Radfahrer am Kreisverkehr der Hovestädter Straße, bat die Polizei den Fahrer eines BMWs sich bei der Polizei zu melden. Ein 56-jähriger Mann aus Lippetal meldete sich aufgrund dessen bei der Polizei und gab an, dass er an dem Unfall beteiligt gewesen sei. (reh) ...

mehr