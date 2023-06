Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Unfallfluchten - Polizei sucht Zeugen und bittet um Hinweise

Marburg-Biedenkopf (ots)

Kirchvers - Spiegel abgefahren

Durch ein Vorbeifahren mit einem zu geringen Seitenabstand kam es im Bornweg zu einem Spiegelschaden an einem geparkten roten VW Golf. Der Golf parkte am Straßenrand mit der Front zum Ortsausgang gegenüber dem Anwesen Bornweg 7. Die Unfallflucht ereignete sich am Donnerstag, 01. Juni, gegen 15.45 Uhr. Die Besitzerin hörte zu dieser Zeit den Schlag, schaute nach und bemerkte sofort den zerstörten linken Außenspiegel, sah aber leider kein davonfahrendes Fahrzeug mehr. Wer war zur Unfallzeit im Bornweg? Wer hat den Unfall gesehen oder ebenfalls den Schlag gehört und in dem Zusammenhang ein weiterfahrendes Auto gesehen? Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Marburg, Tel. 06421 406 0.

Marburg - Fuß in Bustür eingeklemmt-Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls und Folgegeschehens von Freitag, 02. Juni, gab etwa 12 Uhr, an der Bushaltestelle vor dem Anwesen Am Richtsberg 14. Beim Versuch, noch in den Personenberförderungsanhänger des Busses der Linie 4 einzusteigen, schloss sich die Tür und klemmte den Fuß einer 27-jährigen Frau ein. Der Busfahrer fuhr dann los, sodass die eingeklemmte Frau mehrere Meter nebenher hüpfte, bevor sie es schaffte, sich zu befreien. Die Frau erlitt dabei leichte Verletzungen. Als der Bus wenige Minuten später an der gegenüberliegenden Bushaltestelle anhielt, stellte die Verletzte den Busfahrer zur Rede. Die Unfallfluchtermittler der Polizei Marburg suchen nun Zeugen des eigentlichen Unfallhergangs und Zeugen des klärenden Gesprächs. Diese Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 06421 406 0 zu melden.

Bad Endbach Schlierbach - Folgenschweres Rangiermanöver - Polizei bittet um Hinweise zu Lastwagen

Die Polizei Biedenkopf bittet um Hinweise zu einem Lastwagen mit beigefarbiger Plane mit der Aufschrift "Rosenauer" oder "Rosenbauer". Am Heck des Lastwagens befand sich ein gelber Gabelstapler. Wer kann Hinweise zu einem solchen Lastwagen geben?

Der Fahrer des gesuchten Lasters befand sich am Freitag, 02. Juni, gegen 07.50 Uhr, in der Straße Neuer Weg in Schlierbach. Nach den Spuren nutzte der Fahrer das unbeschrankte und frei zugängliche Gelände des Sägewerks, Schlierbacher Straße 40, für ein Rangiermanöver. Beim Zurücksetzten kollidierte der Lastwagen mit einem geparkten Wohnmobil und richtete an diesem hinten rechts einen Schaden von mutmaßlich mehreren Tausend Euro an. Vom Lärm des Unfalls aufmerksam geworden, sah der Besitzer nur noch den davonfahrenden Lastwagen. Sachdienliche Hinweise bitte an die Unfallfluchtermittler bei der Polizei Biedenkopf, Tel. 06461 9295 0.

Stadtallendorf - Schaden durch Anhängerkupplung? - Heckschaden an grauem Opel Corsa

Die Spuren am Heck des grauen Opel Corsa deuten auf einen Unfallschaden durch den Anstoß einer Anhängerkupplung hin. Das Kennzeichen und die Stoßstange sind kreisförmig eingedrückt, die Stoßstange ist zudem gerissen. der Schaden beträgt mehrere hundert Euro. Der Verursacher hinterließ weder seine Personalien noch rief er die Polizei. Die Unfallflucht ereignete sich am Freitag, 02. Juni, zwischen 16.15 und 16.45 Uhr auf dem Rewe-Parkplatz in der Herrenwaldstraße. Wer hat in dieser Zeit ein Rangiermanöver beobachtet, bei dem es zur Kollision mit dem Corsa gekommen sein könnte? Wer kann Angaben zum verursachenden Fahrzeug und/oder zu dessen Fahrer oder Fahrerin machen? Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Stadtallendorf - Flucht nach Unfall auf Parkplatz

Am Heck eines schwarzen Peugeot entstand ein Schaden in Höhe von mindestens 2500 Euro. Der Peugeot parkte zur Unfallzeit am Samstag, 03. Juni, gegen 11 Uhr, auf dem EDEKA-Parkplatz in der Straße des 17. Juni. Nach Zeugenaussagen kam es bei dem Versuch, links neben dem Pkw einzuparken, zur Kollision. Der Fahrer des verursachenden Fahrzeugs, eines SUV mit Marburger Kennzeichen, möglicherweise ein Nissan Qashqai, verließ unmittelbar den Unfallort. Die Polizei bittet um Hinweise zu einem seit Samstagmittag frisch an der Front auf der Beifahrerseite unfallbeschädigten SUV und sucht weitere Zeugen des Unfalls. Polizei Stadtallendorf, Tel. 06428 9305 0.

Martin Ahlich

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf, übermittelt durch news aktuell