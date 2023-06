Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Dülmener Straße/Rollerfahrer ohne Fahrerlaubnis

Coesfeld (ots)

Lediglich im Besitz einer Mofa-Prüfbescheinigung befand sich ein 16-jähriger Rosendahler, den eine Polizeistreife am Dienstag (27.06.) in Coesfeld kontrollierte. Der Jugendliche befuhr gegen 19.45 Uhr mit seinem Roller die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Bahnhofstraße. Hinter dem Roller befand sich ein Streifenwagen mit einer Geschwindigkeit von bis zu 50 km/h. Aufgrund der Geschwindigkeit kontrollierte das Polizeiteam den Fahrer. Da er sich nur im Besitz der Prüfbescheinigung befindet, besitzt er nicht die erforderliche Fahrerlaubnis zum Fahren des Motorroller mit einer Geschwindigkeit über 25 km/h. Den Jugendlichen erwartet nun eine Anzeigen wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

