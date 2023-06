Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Hanhoff/Geparkter VW beschäidgt

Coesfeld (ots)

Einen geparkten schwarzen VW Polo beschädigte in bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Dienstag (27.06.) im Zeitraum von 10.45 bis 12.00 Uhr. Das Auto war auf einem Parkplatz abgestellt. Am Auto konnten rote Lackanhaftungen im hinteren Bereich der Fahrerseite festgestellt werden. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Anschlusspflichten nachzukommen. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell