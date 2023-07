Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (St. Georgen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall fordert drei Leichtverletzte (31.07.2023)

St. Georgen (ots)

Drei Leichtverletzte und Gesamtsachschaden in Höhe von knapp 100.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, den ein Autofahrer am Montag gegen 10.30 Uhr auf der Einmündung der Landesstraße 175 und Kreisstraße 5728, Höhe "Fuchsfalle" verursacht hat. Ein 41-jähriger VW Touran-Fahrer bog von der K 5728 nach rechts in Richtung Rohrbach ab und stieß hier mit einem von links kommenden Opel Astra eines 49-Jährigen zusammen, der aus Richtung St. Georgen kam. Durch den Zusammenstoß geriet der Opel auf die linke Fahrbahnseite, wo er noch mit einem entgegenkommenden, mit drei Personen besetzten VW Tiguan zusammenstieß. Dessen 45-jähriger Fahrer, eine gleichaltrige Beifahrerin und ein hinten sitzendes 14-jähriges Kind erlitten leichte Verletzungen. Sie kamen mit Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Insassen des VW Touran und des Opel Astra blieben unverletzt. Alle drei Autos hatten nach dem massiven Zusammenstoß nur noch Schrottwert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell