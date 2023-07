Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Engen, Anselfingen, Lkr. Konstanz) Unbekannter begeht Diebstähle aus unverschlossenen Autos - Polizei bittet um Hinweise (28./29.07.2023)

Engen, Anselfingen (ots)

Im Zeitraum von Donnerstag auf Freitag hat ein unbekannter Täter mehrere Diebstähle aus unverschlossenen Autos begangen. Aus einem auf der Straße "Am Maxenbuck" auf Höhe der Hausnummer 20 geparkten grauen Mercedes der C-Klasse entwendete der Unbekannte Bargeld und mehrere hochwertige Sonnenbrillen. In der Breitestraße öffnete der Dieb ein in einem Carport stehenden schwarzen VW T-Cross aus dem er etwas Kleingeld, ein Werkzeugmesser und eine Picknickdecke erbeutete. Gleich zwei Mal schlug der Unbekannte in der Straße "Bellebern" zu. Hier klaute der Täter einen Geldbeutel und ein Deo aus einem grauen BMW und die Abdeckung der Mittelkonsole aus einem silbernen Mercedes. In zwei der Autos stellte die Polizei eine Sonnenbrille X-Treme, ein "No End" Brillenetui und eine braune Umhängetasche fest die nicht den Fahrzeugeigentümern zuzuordnen sind. Personen, die einen der Gegenstände vermissen, oder die Hinweise auf den unbekannten Dieb geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07733 9409-0, beim Polizeiposten Engen zu melden.

