POL-GÖ: (215/2023) Festnahme nach Hinweis einer Zeugin - Zwei mutmaßliche Pedelec-Diebe in der Gartenstraße ergriffen

Göttingen (ots)

Göttingen, Groner-Tor-Straße und Gartenstraße Montag, 8. Mai 2023, gegen 15.10 Uhr

GÖTTINGEN (jk) - Dank des Hinweises einer aufmerksamen Zeugin hat die Polizei am Montagnachmittag (08.05.23) gegen 15.15 Uhr nach kurzer Verfolgung in der Göttinger Gartenstraße zwei mutmaßliche Pedelec-Diebe ergriffen. Die beiden 16 und 17 Jahre alten Göttinger sind nach derzeitigem Stand dringend verdächtig, kurz zuvor in der Groner-Tor-Straße ein mit Schlössern gesichertes Rad der Marke CUBE im geschätzten Wert von rund 3.800 Euro gestohlen zu haben.

Eine Frau, die mit ihrem Hund auf dem Stadtwall Gassi ging, wurde in Höhe der Groner-Tor-Straße auf die beiden jungen Männer aufmerksam, weil sie das Rad offensichtlich gemeinsam wegtrugen und sich insgesamt verdächtig verhielten. Die Zeugin teilte ihre Beobachtung sofort per Notruf der Polizei mit.

Im Zuge der nach ihnen eingeleiteten Fahndung wurden die beiden Jugendlichen schließlich kurze Zeit später in der Gartenstraße ergriffen, überwältig und vorläufig festgenommen. Das besagte Pedelec hatten sie auf dem Wall in einem Gebüsch zurückgelassen. Hier wurde es von der Polizei sichergestellt und wieder an seinen Besitzer ausgehändigt.

Die beiden 16 und 17 Jahre alten Göttinger Täter nahmen die Ermittler zunächst mit zur Dienststelle. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft kamen beide im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen auf freien Fuß.

Die weiteren Ermittlungen dauern an.

