Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Horneburger Polizei sucht Geschädigte nach Fahrraddiebstahl am Bahnhof, Unbekannte brechen Verkaufsautomaten in Hollenbeck auf

Stade (ots)

1. Horneburger Polizei sucht Geschädigte nach Fahrraddiebstahl am Bahnhof

Am Mittwochabend gegen 19:00 h wurden in Horneburg am Bahnhof auf der Südseite im Grünen Weg von bisher unbekannten Tätern drei dort angeschlossene Fahrräder, darunter ein großes schwarzes Herrenrad sowie ein E-Bike entwendet. Die Unbekannten stiegen anschließend mit den Rädern in die S-Bahn in Richtung Hamburg ein und fuhren davon. Zeugen hatten den Diebstahl beobachtet und die Polizei informiert. Leider haben sich bisher noch keine Geschädigten gemeldet, deren Räder entwendet wurden.

Die Ermittler der Horneburger Polizei bitten deshalb die Eigentümer der gestohlenen Räder sich unter der Rufnummer 04163-828950 zu melden.

2. Unbekannte brechen Verkaufsautomaten in Hollenbeck auf

Vier bisher unbekannte Täter haben in der vergangenen Nacht zwischen 2355 h und 00:15 h in Hollebeck in der Hauptstraße das Hollenbecker Eierhus betreten und dann dort den Milchautomaten aufgebrochen. Aus diesem konnten die Unbekannten dann eine geringe Menge Bargeld erbeuten sowie zusätzlich dann noch zwei Kameras aus dem Verkaufsraum entwenden und anschließend unerkannt flüchten.

Der angerichtete Schaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Harsefeld unter der Rufnummer 04164-

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell