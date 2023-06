Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Autofahrer fuhr alkoholisiert

Warendorf (ots)

Am Sonntag, 11.6.2023 hielten Polizisten gegen 9.35 Uhr einen Autofahrer auf dem Gartenweg in Drensteinfurt an. Die Beamten kontrollierten den 35-Jährigen und stellten fest, dass der Sendenhorster alkoholisiert war. Das bestätigte auch ein vom Sendenhorster durchgeführter Atemalkoholtest, so dass ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Des Weiteren stellten die Einsatzkräfte den Führerschein des 35-Jährigen sicher und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell