POL-WAF: Ahlen. Bei Verkehrsunfallflucht zwei Fahrzeuge beschädigt

In der Nacht zu Sonntag, 11.6.2023, möglicherweise gegen 3.00 Uhr kam es auf dem Kastanienweg in Ahlen zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer fuhr vermutlich den Kastanienweg in Richtung Hövenerort. Dabei geriet der Flüchtige mit seinem Fahrzeug nach links und fuhr gegen einen schwarzen Opel Corsa. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Kleinwagen gegen einen dahinter stehenden gelben Mercedes Sprinter geschoben. An beiden Kraftfahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Am Unfallort blieben Teile des Verursacherfahrzeugs zurück. Es könnte sich um ein weißes, älteres Fahrzeug handeln, an dem defekte Karosserieteile mit weißem Panzerband geklebt und mit weißer Farbe überstrichen wurden. Des Weiteren dürfte an diesem Fahrzeug an der vorderen linken Seite ein erheblicher Schaden vorhanden sein. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

