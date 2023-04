Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Weitere Kelleraufbrüche in der Weststadt festgestellt- Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Eine noch unbekannte Täterschaft brach in der Kaiserstraße und in der Dantestraße in der Heidelberger Weststadt in mehrere Kellerräume der dortigen Mehrparteienhäuser ein. Festgestellt wurden die Aufbrüche am Dienstag. Wann genau die Taten in den letzten Tagen stattgefunden haben, lässt sich allerdings noch nicht sagen. In beiden Häusern wurden mit roher Gewalt mehrere Kellerräume aufgehebelt. In der Dantestraße entwendete die unbekannte Täterschaft aus einem Kellerabteil zwei Kästen Radler und aus einem anderen einen leeren Rucksack. In anderen aufgebrochenen Räumen fehlt nichts.

Die Polizei ermittelt nun wegen Einbruchsdiebstahl. Es wird geprüft, ob die Taten miteinander zusammenhängen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, unter der Telefonnummer 06221/1857-0, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell